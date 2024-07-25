Установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц
На территории Тарбагатайского района введён режим «Повышенная готовность». Такой режим введён в связи с ливневыми осадками и подтоплением домовладений села Пестерево.
- Приведены в готовность все силы и средства единой территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Организуются мероприятия по ликвидации последствий подтопления. Организуются мероприятия по предупреждению повторного подтопления. Будет проводиться мониторинг качества питьевой воды на подтопленной территории. Установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц, - сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Накануне, 24 июля, в официальной республиканской сводке говорилось, что залило 13 дворов в селе Пестерево. Воду откачивали, жилые дома не повреждены.
Сегодня стало известно, что в селе откачана вода из подпольев 13 домов, с участков. Очищены частично участки от ила, планируется расчистка и обработка. Обустраивается водоотводной канал.
Кроме того, в районе подмыло дорожное полотно между 54 и 55 км по направлению в сторону посёлка Николаевский, напротив села Пестерево. Причина - обильные осадки. О произошедшем сообщили в Бурятрегионавтодор для принятия мер.
Позже в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» со ссылкой на ситуационный центр минтранса сообщили, что выехали подрядчики на обследование этого участка.
В пригородном районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Происшествия, Фото:
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