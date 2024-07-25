Мужчина похитил оттуда 63 тысячи, а потом скрылся
Всё произошло в Улан-Удэ днём 25 июля. Как стало известно «Байкал-Daily», на один из офисов микрозаймов совершили вооружённое нападение. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Улан-Удэ от частного охранного предприятия поступило сообщение, что в микрофинансовой организации на улице Гагарина мужчина в куртке и медицинской маске под угрозой оружия похитил 63 тысячи рублей, – рассказали в ведомстве.
Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по поимке злоумышленника. По данным «Байкал-Daily», сотрудница учреждения, которая в тот момент была в помещении, не пострадала.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле улан-удэнец с ножом совершил разбойное нападение на офис микрозаймов на Элеваторе. На преступление он пошёл, так как жена не дала деньги на очередную выпивку.
В Улан-Удэ неизвестный в маске напал с оружием на офис микрозаймов
Происшествия, Фото:
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