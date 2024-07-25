В Улан-Удэ владелец СТО похищал автомобили ради запчастей

Мужчина ранее не судим



В Улан-Удэ задержан 36-летний владелец СТО, подозреваемый в серии краж автомобилей в Железнодорожном районе. «Установлена причастность злоумышленника к четырём фактам противоправных деяний, связанных с кражами транспортных средств», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Так, 25 июня в полицию поступило заявление от мужчины об угоне с парковки у административного здания на улице Лимонова автомобиля «Тойота Королла». Ущерб составил 500 тысяч рублей.



Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозреваемого – улан-удэнца, который владеет собственной станцией технического обслуживания. Выяснилось, что он похищал автомобили для дальнейшего разукомплектования и продажи подержанных автозапчастей.



- В ходе обыска по месту работы горожанина обнаружены агрегаты и запасные части от автомобилей, находящихся в розыске, и технические средства, предназначенные для незаконного проникновения в машины и запуска их двигателей, - отметили в министерстве внутренних дел.



Подозреваемый ранее не судим. Проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление иных фактов противоправной деятельности.



Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

