Мужчина ранее не судим
В Улан-Удэ задержан 36-летний владелец СТО, подозреваемый в серии краж автомобилей в Железнодорожном районе. «Установлена причастность злоумышленника к четырём фактам противоправных деяний, связанных с кражами транспортных средств», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Так, 25 июня в полицию поступило заявление от мужчины об угоне с парковки у административного здания на улице Лимонова автомобиля «Тойота Королла». Ущерб составил 500 тысяч рублей.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на подозреваемого – улан-удэнца, который владеет собственной станцией технического обслуживания. Выяснилось, что он похищал автомобили для дальнейшего разукомплектования и продажи подержанных автозапчастей.
- В ходе обыска по месту работы горожанина обнаружены агрегаты и запасные части от автомобилей, находящихся в розыске, и технические средства, предназначенные для незаконного проникновения в машины и запуска их двигателей, - отметили в министерстве внутренних дел.
Подозреваемый ранее не судим. Проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление иных фактов противоправной деятельности.
Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».
В Улан-Удэ владелец СТО похищал автомобили ради запчастей
Происшествия, Фото:
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