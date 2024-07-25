Жительница Иркутской области спугнула медвежью семью на кладбище

Женщина применила шумовые петарды
Жительница Братского района Иркутской области встретила на кладбище медведицу с двумя медвежатами. Произошло это в посёлке Боровской утром 24 июля.
Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, для самозащиты женщина использовала шумовые петарды. В результате медведи скрылись в лесу.
После местная жительница обратилась в полицию.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 июня в Усть-Куте медведь бродил по двору частного дома.
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Происшествия, Фото:
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