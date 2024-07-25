25 июля

24 июля

Популярное

В Бурятии двух мужчин поймали за сбором конопли

В Бурятии двух мужчин поймали за сбором конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Масса изъятого составила около 900 граммов

Вечером 23 июля полицейские заметили двоих мужчин, которые занимались сбором дикорастущей конопли в поле неподалеку от села Вознесеновка Тарбагатайского района.

Молодые люди были задержаны, у них изъяли полимерные пакеты с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это около 900 граммов марихуаны, сообщили в МВД по Бурятии.

Одному из задержанных 33 года, он ранее судим за аналогичное преступление и вождение в нетрезвом виде. Второму подозреваемому 21 год, ранее не судим, не работает.

21-летний местный житель пояснил следователю, что его знакомый приехал к нему в гости из города, вместе они решили отправиться в поле для сбора наркотика для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела.

конопля наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии двух мужчин поймали за сбором конопли
В Бурятии двух мужчин поймали за сбором конопли
Происшествия, 25.07.2024
Масса изъятого составила около 900 граммов
Гражданка Китая пыталась вывезти когти медведя из Забайкалья
Гражданка Китая пыталась вывезти когти медведя из Забайкалья
Происшествия, 25.07.2024
Женщина заявила, что хотела сделать украшение
В Улан-Удэ пенсионерка покончила с собой в аварийном доме
В Улан-Удэ пенсионерка покончила с собой в аварийном доме
Происшествия, 25.07.2024
Трагедию прокомментировали в администрации города
Читинца, зарубившего собутыльника, осудили на 9,5 лет
Читинца, зарубившего собутыльника, осудили на 9,5 лет
Происшествия, 25.07.2024
Он 17 раз ударил оппонента топором по голове и 8 раз пырнул ножом
Жителю Бурятии дали реальный срок за пьяную езду
Жителю Бурятии дали реальный срок за пьяную езду
Происшествия, 25.07.2024
Суд пришёл к выводу, что молодой человек не встал на путь исправления
В Иркутской области водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил пешехода
В Иркутской области водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил пешехода
Происшествия, 25.07.2024
ДТП произошло ночью, а погибший был одет во всё чёрное
Лесные пожары в Бурятии разрослись до 6000 га
Лесные пожары в Бурятии разрослись до 6000 га
Происшествия, 25.07.2024
Сообщается, что угрозы населённым пунктам нет
В Улан-Удэ прохожих перепугал абсолютно голый парень
В Улан-Удэ прохожих перепугал абсолютно голый парень
Происшествия, 25.07.2024
Разгуливавший по улице молодой человек вёл себя неадекватно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^