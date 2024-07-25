В Бурятии двух мужчин поймали за сбором конопли

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Масса изъятого составила около 900 граммов



Вечером 23 июля полицейские заметили двоих мужчин, которые занимались сбором дикорастущей конопли в поле неподалеку от села Вознесеновка Тарбагатайского района.



Молодые люди были задержаны, у них изъяли полимерные пакеты с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это около 900 граммов марихуаны, сообщили в МВД по Бурятии.



Одному из задержанных 33 года, он ранее судим за аналогичное преступление и вождение в нетрезвом виде. Второму подозреваемому 21 год, ранее не судим, не работает.



21-летний местный житель пояснил следователю, что его знакомый приехал к нему в гости из города, вместе они решили отправиться в поле для сбора наркотика для личного употребления.



Возбуждены уголовные дела.



