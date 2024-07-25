Масса изъятого составила около 900 граммов
Вечером 23 июля полицейские заметили двоих мужчин, которые занимались сбором дикорастущей конопли в поле неподалеку от села Вознесеновка Тарбагатайского района.
Молодые люди были задержаны, у них изъяли полимерные пакеты с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это около 900 граммов марихуаны, сообщили в МВД по Бурятии.
Одному из задержанных 33 года, он ранее судим за аналогичное преступление и вождение в нетрезвом виде. Второму подозреваемому 21 год, ранее не судим, не работает.
21-летний местный житель пояснил следователю, что его знакомый приехал к нему в гости из города, вместе они решили отправиться в поле для сбора наркотика для личного употребления.
Возбуждены уголовные дела.
В Бурятии двух мужчин поймали за сбором конопли
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Масса изъятого составила около 900 граммов
Женщина заявила, что хотела сделать украшение
Трагедию прокомментировали в администрации города
Он 17 раз ударил оппонента топором по голове и 8 раз пырнул ножом
Женщина лишилась почти 900 тысяч рублей
Суд пришёл к выводу, что молодой человек не встал на путь исправления
Хозяин собаки неизвестен
ДТП произошло ночью, а погибший был одет во всё чёрное
Иностранец отправится в колонию
Авария произошла в Усть-Куте
Сообщается, что угрозы населённым пунктам нет
Он заявил, что испугался
Разгуливавший по улице молодой человек вёл себя неадекватно
Нижнеангарск обесточило дерево
Он погиб на Селенге