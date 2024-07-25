В Бурятии с самого утра произошло землетрясение



В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в Курумканском районе в четверг, 25 июля, в 7:34 по местному времени – в точке с координатами 54.82° северной широты и 111.61° восточной долготы.



Энергетический класс землетрясения составил 10,3, а магнитуда – 3,5, говорится на официальном сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.



Как отмечает «Интерфакс», эпицентр находился в 125 километрах к востоку от Байкала – в бассейне впадающей в него реки Баргузин на склоне Икатского хребта.



Всего, по данным сейсмологов, с начала июля в Байкальской рифтовой зоне случилось 7 подземных толчков магнитудой выше 3. В населённых пунктах они не ощущались, отмечает издание.