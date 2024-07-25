Гражданка Китая пыталась вывезти когти медведя из Забайкалья

Происшествия, Фото: Читинская таможня

Женщина заявила, что хотела сделать украшение



Читинские таможенники изъяли на границе у туристки из Китая 12 сушёных когтей медведя. Их женщина пыталась вывезти домой через МАПП Забайкальск.



Дериваты, завёрнутые в фольгу, таможенники обнаружили в сумке женщины.



При опросе туристка заявила, что «нашла медвежьи когти во время прогулки по Благовещенску». А домой решила увезти, что сделать из них себе украшение.



- Для вывоза из России таких животных и их дериватов вместе с пассажирской таможенной декларацией необходимо представить сотрудникам таможни разрешение на экспорт образцов, охраняемых конвенцией СИТЕС (выдаётся Росприроднадзором), а также ветеринарный сертификат (оформляется в Россельхознадзоре), - пояснили в пресс-службе Читинской таможни.



В отношении туристки возбудили два дела об административном правонарушении: ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров» и по ст.16.3 «Несоблюдение запретов и ограничений».



Ей грозит штраф до двукратного размера стоимости изъятого товара.

