Он 17 раз ударил оппонента топором по голове и 8 раз пырнул ножом
62-летний житель Читы предстал перед судом за убийство.
Преступление произошло вечером 14 марта. Мужчина в своём доме распивал спиртное со знакомым. Вспыхнула ссора, и хозяин дома нанёс оппоненту 8 ударов ножом в грудную клетку и живот, а также 17 ударов топором в голову и шею. Потерпевший скончался на месте.
- Мужчина сам пытался вызвать полицию. Не дозвонившись, он сообщил о произошедшем своему брату, который вызвал полицию, после чего мужчина был задержан. Более 30 лет назад он уже был судим за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд признал в качестве отягчающего обстоятельства состояние алкогольного опьянения подсудимого. Ему назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Читинца, зарубившего собутыльника, осудили на 9,5 лет
Происшествия, Фото:
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