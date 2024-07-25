Читинца, зарубившего собутыльника, осудили на 9,5 лет

Он 17 раз ударил оппонента топором по голове и 8 раз пырнул ножом



62-летний житель Читы предстал перед судом за убийство.



Преступление произошло вечером 14 марта. Мужчина в своём доме распивал спиртное со знакомым. Вспыхнула ссора, и хозяин дома нанёс оппоненту 8 ударов ножом в грудную клетку и живот, а также 17 ударов топором в голову и шею. Потерпевший скончался на месте.



- Мужчина сам пытался вызвать полицию. Не дозвонившись, он сообщил о произошедшем своему брату, который вызвал полицию, после чего мужчина был задержан. Более 30 лет назад он уже был судим за аналогичное преступление, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Суд признал в качестве отягчающего обстоятельства состояние алкогольного опьянения подсудимого. Ему назначили наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

