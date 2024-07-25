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74-летняя улан-удэнка отдала мошенникам сбережения и кредитные деньги

74-летняя улан-удэнка отдала мошенникам сбережения и кредитные деньги
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина лишилась почти 900 тысяч рублей

23 июля в полицию в Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя горожанка.

Пенсионерка рассказала, что 3 июля с ней связались «представители инвестиционной компании» и предложили пассивный удалённый заработок на покупке акций крупных компаний. Звонивший пообещал высокий процент дохода от вложенных сумм. Для начала «работы» женщину попросили перевести три тысячи рублей в реальный благотворительный фонд.

4 июля куратор от инвестиционной компании уведомил, что необходимо внести на счёт 14 тысяч рублей, но благодаря тому, что она перечислила средства на благотворительность, ей предоставлена скидка, а баланс на счету необходимо пополнить лишь на 11 тысяч рублей.

Под руководством аферистов женщина скачала на мобильный телефон необходимые для «работы» мобильные приложения. Под руководством уже другого менеджера пожилая женщина делала «ставки на выгодные инвестиционные позиции», а виртуальный доход на инвестиционном счёте рос.

Будучи уверенной в реальности происходящего, женщина внесла на инвестиционный счёт все имеющиеся личные сбережения – 280 тысяч рублей, заняла у брата и сестры 20 и 30 тысяч рублей. После каждого «пополнения» сумма на счёте увеличивалась вдвое.

«Аналитики» компании убедили женщину, что её деятельность успешна, и уговорили внести на счет ещё 550 тысяч рублей, которые она взяла в приложении банка в кредит.

21 июля женщина обнаружила, что все переписки в мессенджерах с менеджерами компании исчезли, а приложение по заработку удалено. Спустя пару дней женщина обратилась в полицию.

- Не стоит верить малознакомым людям, которые обещают большую доходность в короткие сроки. Для открытия счёта мошенники предлагают установить приложение по ссылке, где они ложно показывают, как растут доходы от инвестиций. Порой злоумышленники позволяют жертве вывести небольшую сумму денежных средств, чем ещё больше втягивают потерпевших в свой обман. Не спешите с принятием решений. Будьте бдительны! – призывают в МВД по Бурятии. 
мошенничество

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