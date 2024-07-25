В Улан-Удэ пенсионерка покончила с собой в аварийном доме

Трагедию прокомментировали в администрации города
Трагедия случилась в столице Бурятии. В соцсетях сообщили, что улан-удэнка совершила суицид в аварийном доме.
На произошедшее отреагировали в администрации Советского района. Как выяснилось, тело женщины нашли в доме № 42 на улице Мира. Строение ещё в 2016 году признали аварийным и подлежащим сносу. Людей оттуда расселили по программе переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Всем собственникам выплатили денежную компенсацию, а тем, кто арендовал квартиры, взамен предоставили другие по договорам социального найма. Они находятся в микрорайоне Зелёный.
А вот совершившая суицид 63-летняя женщина и её муж такого же возраста занимали одну из квартир незаконно, заявили в администрации. В 2021 году это подтвердил суд. Служители Фемиды установили, что у пары нет права собственности на жильё и потому им, по закону, не могли дать другое либо выплатить компенсацию. Супругам предлагали переселиться в помещения в соцучреждениях, подведомственных Минсоцзащиты РБ, но они отказались.
- Женщина была зарегистрирована в Улан-Удэ, в другом доме по ул. Мира общей площадью 42,3 кв.м. Там проживала мать погибшей, на регистрационном учете всего значатся шесть человек. Администрация неоднократно проводила беседы с родственниками погибшей на предмет оказания помощи в разрешении ситуации с дочерью, однако забрать ее в свою квартиру они отказывались. В связи с формальным наличием жилья, не было возможности первоочерёдно предоставить социальное жильё, - прокомментировали в администрации Советского района.
И вот на прошлой неделе, 15 июля, судебный пристав вручил паре уведомление о необходимости съехать из барака, напомнив о возможности перебраться в организации социального обслуживания. Спустя несколько дней, 23-го числа, сотрудник УФССП пришёл к супружеской чете повторно, а 25-го, когда муж улан-удэнки отправился на подработку, она, по сообщениям очевидцев, и свела счёты с жизнью.
В Улан-Удэ пенсионерка покончила с собой в аварийном доме
Происшествия, Фото:
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