Он погиб на Селенге
Накануне вечером в Улан-Удэ утонул ещё один человек. Погиб 35-летний мужчина.
- Вечером от оперативного дежурного ЕДДС города Улан-Удэ поступило сообщение о том, что в районе автомобильного моста через реку Селенга утонул мужчина 1989 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В ведомстве подчеркнули, что в данном месте купание запрещено, установлены запрещающие знаки.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее, в жаркие дни, в Бурятии был зафиксирован всплеск трагических происшествий на воде. 21 июля в протоке Степная в Улан-Удэ утонула девочка, купавшаяся с другими детьми без присмотра взрослых.
20 июля трое мужчин разом утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа на окраине Улан-Удэ. Как выяснилось, двое из них пытались спасти своего тонувшего друга, но в итоге все погибли.
В тот же на Уде в столице Бурятии утонул 30-летний мужчина. В реке Хилок возле села Бичура погиб местный житель. На следующий день на озере Щучье утонула 25-летняя девушка.
В Улан-Удэ утонул ещё один человек
Происшествия, Фото:
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