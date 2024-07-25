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Побегом детей из садика в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура

Побегом детей из садика в Улан-Удэ заинтересовалась прокуратура
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В надзорном ведомстве уже начали проверку

История, которая произошла накануне в одном из улан-удэнских детсадов, дошла до прокуратуры. Как сообщал «Байкал-Daily», из дошкольного учреждения убежали пятилетние ребятишки.

Пока не было охранника, они нашли ключ от калитки и беспрепятственно покинули территорию ДОУ. В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали, что двоих беглецов вернула обратно мама одного из малышей, а третьего привёл прохожий.

- Дети переданы законным представителям, с ними всё в порядке, – подчеркнули в министерстве.

Тем не менее, в надзорном ведомстве организовали проверку. Там дадут оценку деятельности образовательного учреждения по обеспечению безопасности пребывания детей и соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних.

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