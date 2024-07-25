25 июля

24 июля

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Часть посёлка на севере Бурятии на ночь глядя осталась без света

Часть посёлка на севере Бурятии на ночь глядя осталась без света
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Нижнеангарск обесточило дерево

Поздним вечером 24 июля в северобайкальском посёлке Нижнеангарск произошло аварийное отключение электроэнергии. По данным группы «Северобайкалье-инфо 24/7», около полуночи без света остались улицы Кооперативная, Козлова, Брусничная, Александровой и СНТ «Байкал».

Как выяснилось, часть населённого пункта обесточило упавшее на провода дерево. Поскольку ремонт было невозможно сделать ночью, с ним решили подождать. Работы начнутся утром 25-го числа. 
отключение света электроэнергия

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