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В Улан-Удэ прохожих перепугал абсолютно голый парень

В Улан-Удэ прохожих перепугал абсолютно голый парень
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Разгуливавший по улице молодой человек вёл себя неадекватно

Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили видео с неизвестным, который разгуливал без одежды. Его заметили на улице Ключевская в столице Бурятии. Всё произошло утром 24 июля. 

Молодой человек не на шутку перепугал некоторых прохожих. Очевидцы обратились в правоохранительные органы.

- Ранним утром в дежурную часть отдела полиции № 2 управления МВД России по Улан-Удэ от местных жителей поступило сообщение, что на улице Ключевская обнажённый мужчина раскидывает мусор и ведёт себя неадекватно. Спустя некоторое время его забрали знакомые, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ведомстве добавили, что сейчас участковый полиции проводит проверку. Личность парня устанавливается.

Несколько дней назад местные telegram-каналы облетела запись, сделанная в микрорайоне ПВЗ. На камеру запечатлели юную улан-удэнку, которая ходила по улице Октябрьская раздетая по пояс. Случилось это у дома № 30. Девочка была под действием наркотиков. Её госпитализировали. 
соцсети видео МВД Бурятии

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