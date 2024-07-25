В Улан-Удэ прохожих перепугал абсолютно голый парень

Несколько дней назад местные telegram-каналы облетела запись, сделанная в микрорайоне ПВЗ. На камеру запечатлели юную улан-удэнку, которая ходила по улице Октябрьская раздетая по пояс. Случилось это у дома № 30. Девочка была под действием наркотиков. Её госпитализировали.

Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» разместили видео с неизвестным, который разгуливал без одежды. Его заметили на улице Ключевская в столице Бурятии. Всё произошло утром 24 июля.Молодой человек не на шутку перепугал некоторых прохожих. Очевидцы обратились в правоохранительные органы.- Ранним утром в дежурную часть отдела полиции № 2 управления МВД России по Улан-Удэ от местных жителей поступило сообщение, что на улице Ключевская обнажённый мужчина раскидывает мусор и ведёт себя неадекватно. Спустя некоторое время его забрали знакомые, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.В ведомстве добавили, что сейчас участковый полиции проводит проверку. Личность парня устанавливается.