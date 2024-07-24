Вскоре на помощь пришли соседи
Вечером 23 июля в селе Ранжурово Кабанского района Бурятии произошёл пожар на территории частного дома. Пострадал 15-летний мальчик, сын хозяев дома.
- Ещё до прибытия пожарных подросток 2009 года рождения самостоятельно пытался потушить загорание. В результате чего он получил отравление угарным газом, ожоги правой кисти и левой ноги 1-2 степени, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вскоре на помощь пришли соседи, совместными усилиями им удалось сбить пламя. Затем прибывшие пожарные ликвидировали возгорание за 11 минут.
В результате пожара повреждена наружная стена гаража на площади 4 кв.м.
По предварительным данным, причиной произошедшего стал аварийный режим работы электросети.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в пригородном селе Поселье пенсионерка едва не погибла из-за зажжённой лампадки.
В Бурятии подросток пострадал, пытаясь потушить гараж
Происшествия, Фото:
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