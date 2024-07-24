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В Бурятии двое подростков попались на краже

В Бурятии двое подростков попались на краже
Происшествия, 
Ранее мальчики не попадали в поле зрения правоохранительных органов

20 июля в полицию в Заиграевском районе поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила о краже имущества из ограды строящегося частного дома.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, около часа ночи сосед женщины вышел на крыльцо, услышав лай собаки. В темноте он заметил двух подростков, которые грузили на велосипед стальную арматуру. Последние, испугавшись свидетеля, бросили велосипед и скрылись, но мужчина узнал одного из мальчишек. Он связался с владелицей участка, а прибывшие на место полицейские позвонили матери юного вора. Женщина узнала велосипед ребёнка и позвонила сыну, чтобы он вернулся на место происшествия.

Выяснилось, что накануне ночью подростки, которым 15 и 16 лет, уже пробирались на территорию частного домовладения. Украв медный кабель, они обожгли его в лесу и сдали на металлобазу за 4 600 рублей.

Следующей ночью мальчики решили вновь залезть на стройку и украсть имущество для дальнейшей сдачи, но были замечены бдительным соседом.

Один из подростков окончил первый курс колледжа, второй – девятиклассник. Ранее они не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Возбуждены уголовные дела. 
кража

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