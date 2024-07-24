Он протаранил дорожный знак
Камера наблюдения сняла момент жуткого ДТП, произошедшего накануне в Селенгинском районе Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31-летний мужчина ехал на мотоцикле Racer со стороны Тохоя в направлении озера Щучье. Перед железнодорожным переездом он протаранил и снёс дорожный знак.
В результате ДТП мужчине оторвало левую руку. «Водитель госпитализирован в реанимационное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы с травматической ампутацией левой руки в состоянии комы», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Выяснилось, что прав на управление мототранспортом пострадавший не имеет. Кроме того, по последним данным, он ехал без мотошлема.
В Бурятии камера сняла ДТП с мотоциклистом, которому оторвало руку
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