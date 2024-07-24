24 июля

23 июля

Популярное

В Бурятии камера сняла ДТП с мотоциклистом, которому оторвало руку

В Бурятии камера сняла ДТП с мотоциклистом, которому оторвало руку
Происшествия, 
Он протаранил дорожный знак

Камера наблюдения сняла момент жуткого ДТП, произошедшего накануне в Селенгинском районе Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31-летний мужчина ехал на мотоцикле Racer со стороны Тохоя в направлении озера Щучье. Перед железнодорожным переездом он протаранил и снёс дорожный знак.

В результате ДТП мужчине оторвало левую руку. «Водитель госпитализирован в реанимационное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы с травматической ампутацией левой руки в состоянии комы», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Выяснилось, что прав на управление мототранспортом пострадавший не имеет. Кроме того, по последним данным, он ехал без мотошлема.

ДТП мотоциклисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчанина покарали за самогон
В Бурятии сельчанина покарали за самогон
Происшествия, 24.07.2024
Ему дали полгода исправительных работ
В Бурятии двое подростков попались на краже
В Бурятии двое подростков попались на краже
Происшествия, 24.07.2024
Ранее мальчики не попадали в поле зрения правоохранительных органов
Улан-удэнка поверила в «проверку ФСБ» и потеряла более 1,5 млн рублей
Улан-удэнка поверила в «проверку ФСБ» и потеряла более 1,5 млн рублей
Происшествия, 24.07.2024
Женщина на протяжении пяти дней переводила мошенникам сбережения и средства с кредитных карт
В Бурятии забайкальца приговорили к 11,5 годам колонии
В Бурятии забайкальца приговорили к 11,5 годам колонии
Происшествия, 24.07.2024
Он отправится за решётку в очередной раз
В пригородном районе Бурятии вода хлынула на участки
В пригородном районе Бурятии вода хлынула на участки
Происшествия, 24.07.2024
Жители отмечают, что вода проникла в подполье
В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП из-за лошади
В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП из-за лошади
Происшествия, 24.07.2024
Животное внезапно выбежало на дорогу
В Бурятии мотоциклисту оторвало руку в ДТП
В Бурятии мотоциклисту оторвало руку в ДТП
Происшествия, 24.07.2024
Мужчину госпитализировали в состоянии комы
Росгвардейцы поймали улан-удэнца, рыскавшего в поисках закладки
Росгвардейцы поймали улан-удэнца, рыскавшего в поисках закладки
Происшествия, 24.07.2024
В полицию сообщили, что подозрительные люди «что-то ищут»
Площадь лесных пожаров в Бурятии достигла 4000 га
Площадь лесных пожаров в Бурятии достигла 4000 га
Происшествия, 24.07.2024
Накануне возникли три новых возгорания
В Улан-Удэ бухгалтер провернула махинации почти на 900 тысяч
В Улан-Удэ бухгалтер провернула махинации почти на 900 тысяч
Происшествия, 24.07.2024
Она работала в сети магазинов цифровой и бытовой техники
Иркутскую область начало подтапливать
Иркутскую область начало подтапливать
Происшествия, 24.07.2024
В Ангарске подтоплено 59 участков в садоводстве
В Братске стая собак напала на 6-летнего ребёнка во дворе
В Братске стая собак напала на 6-летнего ребёнка во дворе
Происшествия, 23.07.2024
Агрессивное животное отпугнул отец ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^