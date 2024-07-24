Женщина на протяжении пяти дней переводила мошенникам сбережения и средства с кредитных карт
В полицию в Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя горожанка.
Женщина сообщила, что работает педагогом в образовательном учреждении. 15 июля ей поступило сообщение в мессенджере от «директора школы» о том, что в ходе проверки бухгалтерской отчётности в данных документов педагога обнаружен ряд грубых нарушений. Мошенник, создавший фейковый аккаунт директора, предупредил: «Скоро для беседы свяжутся представители ФСБ».
После чего в мессенджере с ней связался мужчина, который представился сотрудником «финансовой службы ФСБ» и сообщил, что он будет её куратором по факту проводимой проверки. Лжеправоохранитель предупредил женщину, что их общение носит конфиденциальный характер и сообщил о необходимости написать обязательство о неразглашении. Если же она не будет сотрудничать с ними, то станет соучастницей финансового преступления, в котором замешаны её коллеги, запугал звонивший.
По указке мошенников улан-удэнка купила новый мобильный телефон и на протяжении пяти дней переводила свои личные сбережения и средства с кредитных карт на указанные мошенниками счета.
В общем сложности аферисты похитили у потерпевшей более 1,5 миллионов рублей, а затем перестали выходить на связь.
- Потерпевшая знала о различных видах мошенничеств, но как призналась, сама не ожидала, что будет под диктовку выполнять требования незнакомцев, - отметили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 58-летняя улан-удэнка перевела мошенникам более 10 миллионов рублей.
Улан-удэнка поверила в «проверку ФСБ» и потеряла более 1,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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