24 июля

23 июля

Популярное

Улан-удэнка поверила в «проверку ФСБ» и потеряла более 1,5 млн рублей

Улан-удэнка поверила в «проверку ФСБ» и потеряла более 1,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина на протяжении пяти дней переводила мошенникам сбережения и средства с кредитных карт

В полицию в Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя горожанка.

Женщина сообщила, что работает педагогом в образовательном учреждении. 15 июля ей поступило сообщение в мессенджере от «директора школы» о том, что в ходе проверки бухгалтерской отчётности в данных документов педагога обнаружен ряд грубых нарушений. Мошенник, создавший фейковый аккаунт директора, предупредил: «Скоро для беседы свяжутся представители ФСБ».

После чего в мессенджере с ней связался мужчина, который представился сотрудником «финансовой службы ФСБ» и сообщил, что он будет её куратором по факту проводимой проверки. Лжеправоохранитель предупредил женщину, что их общение носит конфиденциальный характер и сообщил о необходимости написать обязательство о неразглашении. Если же она не будет сотрудничать с ними, то станет соучастницей финансового преступления, в котором замешаны её коллеги, запугал звонивший.

По указке мошенников улан-удэнка купила новый мобильный телефон и на протяжении пяти дней переводила свои личные сбережения и средства с кредитных карт на указанные мошенниками счета.

В общем сложности аферисты похитили у потерпевшей более 1,5 миллионов рублей, а затем перестали выходить на связь.

- Потерпевшая знала о различных видах мошенничеств, но как призналась, сама не ожидала, что будет под диктовку выполнять требования незнакомцев, - отметили в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно 58-летняя улан-удэнка перевела мошенникам более 10 миллионов рублей.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчанина покарали за самогон
В Бурятии сельчанина покарали за самогон
Происшествия, 24.07.2024
Ему дали полгода исправительных работ
В Бурятии двое подростков попались на краже
В Бурятии двое подростков попались на краже
Происшествия, 24.07.2024
Ранее мальчики не попадали в поле зрения правоохранительных органов
Улан-удэнка поверила в «проверку ФСБ» и потеряла более 1,5 млн рублей
Улан-удэнка поверила в «проверку ФСБ» и потеряла более 1,5 млн рублей
Происшествия, 24.07.2024
Женщина на протяжении пяти дней переводила мошенникам сбережения и средства с кредитных карт
В Бурятии забайкальца приговорили к 11,5 годам колонии
В Бурятии забайкальца приговорили к 11,5 годам колонии
Происшествия, 24.07.2024
Он отправится за решётку в очередной раз
В пригородном районе Бурятии вода хлынула на участки
В пригородном районе Бурятии вода хлынула на участки
Происшествия, 24.07.2024
Жители отмечают, что вода проникла в подполье
В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП из-за лошади
В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП из-за лошади
Происшествия, 24.07.2024
Животное внезапно выбежало на дорогу
В Бурятии мотоциклисту оторвало руку в ДТП
В Бурятии мотоциклисту оторвало руку в ДТП
Происшествия, 24.07.2024
Мужчину госпитализировали в состоянии комы
Росгвардейцы поймали улан-удэнца, рыскавшего в поисках закладки
Росгвардейцы поймали улан-удэнца, рыскавшего в поисках закладки
Происшествия, 24.07.2024
В полицию сообщили, что подозрительные люди «что-то ищут»
Площадь лесных пожаров в Бурятии достигла 4000 га
Площадь лесных пожаров в Бурятии достигла 4000 га
Происшествия, 24.07.2024
Накануне возникли три новых возгорания
В Улан-Удэ бухгалтер провернула махинации почти на 900 тысяч
В Улан-Удэ бухгалтер провернула махинации почти на 900 тысяч
Происшествия, 24.07.2024
Она работала в сети магазинов цифровой и бытовой техники
Иркутскую область начало подтапливать
Иркутскую область начало подтапливать
Происшествия, 24.07.2024
В Ангарске подтоплено 59 участков в садоводстве
В Братске стая собак напала на 6-летнего ребёнка во дворе
В Братске стая собак напала на 6-летнего ребёнка во дворе
Происшествия, 23.07.2024
Агрессивное животное отпугнул отец ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^