Он отправится за решётку в очередной раз
В Заиграевском районе Бурятии 46-летнего жителя Забайкальского края осудили за убийство и за уклонение от административного надзора.
В 2022 году, после того как мужчина отбыл уголовное наказание за серию краж, Карымский районный суд в Забайкальском крае установил в отношении него административный надзор и административные ограничения сроком на 8 лет.
В ноябре 2022 года осуждённый зарегистрировался по новому месту жительства в Заиграевском районе. Однако после этого перестал являться на регистрацию, а затем покинул адрес проживания, не сообщив об этом в органы полиции. В 2024 году он и вовсе совершил в Бурятии убийство, за что был приговорён к 11 годам лишения свободы.
- Заиграевский районный суд по совокупности приговоров назначил виновному 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии забайкальца приговорили к 11,5 годам колонии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ему дали полгода исправительных работ
Ранее мальчики не попадали в поле зрения правоохранительных органов
Он протаранил дорожный знак
Обломки нашли 22 июля
Женщина на протяжении пяти дней переводила мошенникам сбережения и средства с кредитных карт
Он отправится за решётку в очередной раз
Жители отмечают, что вода проникла в подполье
Животное внезапно выбежало на дорогу
Мужчину госпитализировали в состоянии комы
В полицию сообщили, что подозрительные люди «что-то ищут»
Накануне возникли три новых возгорания
Она работала в сети магазинов цифровой и бытовой техники
В Ангарске подтоплено 59 участков в садоводстве
Суд вынес ему приговор
Происшествия, 23.07.2024
Агрессивное животное отпугнул отец ребёнка