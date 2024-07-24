В Бурятии забайкальца приговорили к 11,5 годам колонии

Он отправится за решётку в очередной раз



В Заиграевском районе Бурятии 46-летнего жителя Забайкальского края осудили за убийство и за уклонение от административного надзора.



В 2022 году, после того как мужчина отбыл уголовное наказание за серию краж, Карымский районный суд в Забайкальском крае установил в отношении него административный надзор и административные ограничения сроком на 8 лет.



В ноябре 2022 года осуждённый зарегистрировался по новому месту жительства в Заиграевском районе. Однако после этого перестал являться на регистрацию, а затем покинул адрес проживания, не сообщив об этом в органы полиции. В 2024 году он и вовсе совершил в Бурятии убийство, за что был приговорён к 11 годам лишения свободы.



- Заиграевский районный суд по совокупности приговоров назначил виновному 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

