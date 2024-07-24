Следователи рассматривают три версии крушения вертолёта в Якутии

Обломки нашли 22 июля

О ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолёта в Якутии рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ночью 19 июля 2024 года в Алданском районе Якутия у вертолёта Robinson R44II сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь. В ходе поисково-спасательных мероприятий 22 июля на склоне горы в Алданском районе обнаружены разрушенный вертолет, а также тела пилота и трёх пассажиров.

Среди возможных причин крушения вертолёта следствие рассматривает ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия. Они изъяли образцы топлива и масла, а также хвостовую балку и приборную панель воздушного судна, аварийный радиомаяк и личные вещи пострадавших. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.