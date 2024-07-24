Вандал из Улан-Удэ собирал цветы для букета на мемориале в Забайкалье

В Забайкальском крае предстал перед судом 18-летний улан-удэнец, осквернивший мемориал в селе Красный Чикой.
В мае 2024 года парень вместе со своей подругой приехал из столицы Бурятии в Красный Чикой. Вечером они отправились гулять по центральной площади. Здесь молодой человек, который успел употребить алкоголь, разнёс мемориал с возложенными в честь Дня Победы цветами.
Происходящее снимала на телефон спутница парня. На кадрах видно, что дебошир раскидал и распинал, а также вырвал с памятника цветы. Часть из них собрал в букет, чтобы подарить своей девушке. После этого он повалил на землю дорожный знак и бил цветами мусорный бак. При этом «герой» видео еле стоял на ногах и не раз падал.
Девушка же смеялась и шутила за кадром: «Что не сделаешь для любимой!».
Видео вызвало широкий общественный резонанс в Сети. Проверку поручил начать лично руководитель СУ СКР по Забайкальскому краю Алексей Вольный.
Было возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). В ходе расследования улан-удэнец полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Кроме того, он полностью причинённый администрации села материальный ущерб.
Накануне дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 48 Красночикойского судебного района.
- Суд учёл признание подсудимым вины и полное возмещение причинённого преступлением ущерба, назначив ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.