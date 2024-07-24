В Бурятии сельчанина покарали за самогон



Неделю назад перед судом предстал житель Еравнинского района, против которого возбудили уголовное дело по статье 171.4 Уголовного кодекса РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»). Как выяснилось, мужчина ещё два года назад, в июне 2022-го, смастерил из подручных средств аппарат, чтобы делать самогон для личного потребления.



В 2023-ем за торговлю им сельчанина оштрафовали на 15 тысяч рублей, однако приспособление для изготовления напитка изымать не стали. И еравнинец снова взялся за старое. В апреле 2024-го он за 250 рублей продал бутылку самогона односельчанину, которому нужно было опохмелиться. Мужчина его «пожалел», заявили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.



Вскоре к самогонщику домой пришли сотрудники полиции и тот во всём сознался. Правоохранители изъяли у него самогонный аппарат и 21 бутылку с напитком, каждая – объёмом 0,5 литра.



На заседании пенсионер признал свою вину. Суд учёл его раскаяние содеянном, а также возраст, отсутствие судимостей и положительную характеристику по месту жительства. В итоге сельчанину дали шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства условно с испытательным сроком в полгода. Весь самогон и приспособление для его приготовления решили уничтожить. Приговор пока не вступил в законную силу.



