В Улан-Удэ ищут мужчину, забравшего чужой пакет с деньгами в трамвае

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Произошедшее сняла камера в вагоне



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска разыскивают мужчину, подозреваемого в краже в трамвае.



Всё произошло поздним вечером 18 июля. 72-летняя пенсионерка вышла на остановке «Гормолзавод», забыв в вагоне свой пакет с документами, телефоном, банковскими картами и деньгами.



Женщина сразу спохватилась и на маршрутке доехала до остановки «Республиканская больница». Но зайдя в трамвай, обнаружила, что её имущества уже нет.



Момент кражи запечатлела видеокамера, установленная в вагоне. Видео опубликовало МВД по Бурятии.







- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Всех, кто располагает сведениями о местонахождении гражданина на видео, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8-999-683-88-15, 43-02-02 или 102, - обратились представители МВД.



Справка:



В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом её владельца. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, её надо сдать владельцам помещения или транспорта. Если же сделать это невозможно, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.

