22 июля

21 июля

Популярное

В Иркутской области за выходные утонули пять человек

В Иркутской области за выходные утонули пять человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным полиции, одна из утонувших была в состоянии алкогольного опьянения

В Иркутской области за выходные утонули на водоёмах пять человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Так, в пятницу в полицию Иркутского района позвонила местная жительница. Она рассказала, что во время купания в карьере в селе Мамоны утонули её 43 и 44-летние знакомые.

Аналогичный инцидент произошёл в селе Оёк Иркутского района, где 43-летняя женщина после распития спиртного пошла купаться в реку Куда. Однако выплыть на берег она не смогла.

Ещё два факта зафиксированы в Братске и Братском районе. В реке Бада около посёлка Сосновый утонул 22-летний молодой человек. 30-летний мужчина не смог выплыть из Ангары в районе острова Зуй.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июля в селе Мамоны двухлетняя девочка утонула в бассейне у дома.
смерть утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области за выходные утонули пять человек
В Иркутской области за выходные утонули пять человек
Происшествия, 22.07.2024
По данным полиции, одна из утонувших была в состоянии алкогольного опьянения
Житель Бурятии хранил арсенал оружия «в память об отце»
Житель Бурятии хранил арсенал оружия «в память об отце»
Происшествия, 22.07.2024
Оружие и патроны мужчина нашёл, когда разбирал вещи
В Бурятии росгвардейцы почтили память коллег, погибших на СВО
В Бурятии росгвардейцы почтили память коллег, погибших на СВО
Происшествия, 22.07.2024
22 июля 2022 года погибли восемь сотрудников ОМОН
В Бурятии с «чёрного лесоруба» взыскали 440 тысяч рублей
В Бурятии с «чёрного лесоруба» взыскали 440 тысяч рублей
Происшествия, 22.07.2024
Мужчина незаконно рубил деревья на дрова
В районе Бурятии размыло дорогу из-за вышедшей из берегов реки
В районе Бурятии размыло дорогу из-за вышедшей из берегов реки
Происшествия, 22.07.2024
Сразу три села оказались отрезаны от цивилизации

В Бурятии спасли шестерых рыбаков
В Бурятии спасли шестерых рыбаков
Происшествия, 22.07.2024
Их отрезало водой на реке Иркут
В Улан-Удэ любительницу алкоголя приговорили к принудительным работам
В Улан-Удэ любительницу алкоголя приговорили к принудительным работам
Происшествия, 22.07.2024
Ей придётся целый год потрудиться на благо общества
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 4 млн рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 4 млн рублей
Происшествия, 22.07.2024
Мужчине предложили подзаработать на «инвестициях»
В Бурятии после обрушения моста возбудили уголовное дело о халатности
В Бурятии после обрушения моста возбудили уголовное дело о халатности
Происшествия, 22.07.2024
Произведён осмотр, изымается необходимая документация
В Бурятии «Тойота Камри» перевернулась на крышу
В Бурятии «Тойота Камри» перевернулась на крышу
Происшествия, 22.07.2024
Два ДТП с пострадавшими произошли в воскресенье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^