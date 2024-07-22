По данным полиции, одна из утонувших была в состоянии алкогольного опьянения
В Иркутской области за выходные утонули на водоёмах пять человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Так, в пятницу в полицию Иркутского района позвонила местная жительница. Она рассказала, что во время купания в карьере в селе Мамоны утонули её 43 и 44-летние знакомые.
Аналогичный инцидент произошёл в селе Оёк Иркутского района, где 43-летняя женщина после распития спиртного пошла купаться в реку Куда. Однако выплыть на берег она не смогла.
Ещё два факта зафиксированы в Братске и Братском районе. В реке Бада около посёлка Сосновый утонул 22-летний молодой человек. 30-летний мужчина не смог выплыть из Ангары в районе острова Зуй.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 июля в селе Мамоны двухлетняя девочка утонула в бассейне у дома.
В Иркутской области за выходные утонули пять человек
Происшествия, Фото:
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