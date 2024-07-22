Оружие и патроны мужчина нашёл, когда разбирал вещи
Вступил в законную силу приговор Баунтовского районного суда, вынесенный в отношении жителя района по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», сообщили в пресс-службе суда.
В 2017 году 57-летний житель одного из таёжных поселков, разбирая вещи давно умершего отца, в кладовке родительского дома обнаружил мешок с огнестрельным оружием, в том числе изготовленным самодельным способом, частями оружия и боеприпасами.
Найденный арсенал мужчина решил оставить себе, как он позднее объяснит следствию - «на всякий случай и в память об отце». После перенёс опасную находку к себе домой, где и хранил вплоть до апреля 2023 года.
Арсенал был обнаружен сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Обыскав дом запасливого жителя района, правоохранители изъяли четыре одноствольных ружья, два двуствольных ружья, обрез двуствольного ружья, ствол одноствольного ружья, затвор ружья, а также 112 патронов. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
На суде мужчина с предъявленным обвинением согласился полностью, вину признал, раскаялся. Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.
Изъятое оружие, основные части и боеприпасы переданы судом в Центр лицензионно-разрешительной системы Росгвардии по Бурятии.
С подсудимого взысканы процессуальные издержки в 15 589 рублей за оказание юридической помощи адвокатом по назначению.
Житель Бурятии хранил арсенал оружия «в память об отце»
Происшествия, Фото:
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