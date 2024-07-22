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В Бурятии росгвардейцы почтили память коллег, погибших на СВО

В Бурятии росгвардейцы почтили память коллег, погибших на СВО
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
22 июля 2022 года погибли восемь сотрудников ОМОН

В Бурятии росгвардейцы почтили память сотрудников ОМОН «Кречет», погибших при исполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции.

Состоялся митинг, в котором участвовал личный состав подразделений территориального управления Росгвардии.

- Сегодня мы отдаём дань памяти, уважения и признания нашим боевым товарищам. Они до конца остались верны долгу, отдав самое дорогое – свою жизнь. Они пример доблести, чести и мужества, - отметил заместитель начальника управления Росгвардии по военно-политической работе полковник Василий Лосев.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и зажгли свечи.



На местах захоронения росгвардейцы возложили венки и цветы к могилам погибших.


Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, 22 июля 2022 года, выполняя служебные задачи в зоне проведения специальной военной операции, погибли восемь сотрудников ОМОН «Кречет».

Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, они награждены орденами Мужества (посмертно).
Росгвардия

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