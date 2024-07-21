Её тело уже подняли
В Бурятии произошла очередная трагедия на воде. На популярном озере Щучье утонула женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
- Для проведения поисковых работ выезжали спасатели Бурятской поисково-спасательной службы. Тело погибшей поднято спасателями и передано сотрудникам полиции, - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что место, где погибла женщина, «не было оборудовано для купания». Так что произошло это, очевидно, не на официальном пляже, который действует на Щучке.
Подробности устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне трагедия произошла в Улан-Удэ, на карьере в Тулунже – там утонули сразу трое мужчин. Также мужчина утонул в реке Хилок в Бичурском районе.
На Щучьем озере в Бурятии утонула женщина
Происшествия, Фото:
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