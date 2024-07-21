21 июля

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В Бурятии развернут временные пункты для автомобилистов, «вставших» из-за обрушения моста

В Бурятии развернут временные пункты для автомобилистов, «вставших» из-за обрушения моста
Происшествия,  Фото:прокуратура Бурятии
Проверку по факту обрушения части моста начала прокуратура

Как сообщал «Байкал-Daily», днём в воскресенье, 21 июля, в Тункинском районе Бурятии обрушилась часть моста через реку Большой Зангисан. Мост находится на федеральной трассе А-333, ведущей в Монголию. Из-за инцидента оказались отрезанными от сообщения с «большой землёй» Окинский район Бурятии и частично Тункинский район. Альтернативной дороги и объезда нет. Так что проезд сейчас полностью отсутствует.

Из-за инцидента автомобилисты встали на дороге, у моста. Некоторые решили переждать в близлежащем селе Туран.

Подрядчик, который занимается восстановительными работами, обеспечит водителей и пассажиров питьевой водой и горячим питанием. Об этом со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Байкал» (в оперативном ведении которого находятся федеральные трассы) сообщается в группе «Тунка-инфо.24/7».

- В настоящее время экипируется соответствующая бригада, которая выедет в ближайшее время к мосту. Кроме того, ФКУ Упрдор «Южный Байкал» совместно с администрацией сельского поселения «Туран» проработал вопрос о размещении автомобилистов. Они будут размещены в школе и детсаду в Туране, - прокомментировали в Упрдор «Южный Байкал».

По факту обрушения моста проверку организовала прокуратура Бурятии.

- Прокуратура республики поставила на контроль установление всех обстоятельств обрушения части моста через реку Большой Зангисан на федеральной автодороге. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями законодательства при содержании автомобильной дороги и моста, а также законности процессуального решения, принятого Тункинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по республике, - сообщили в надзорном органе.



Ранее в минтрансе Бурятии сообщили, что для устранения ситуации планируется произвести отсыпку скальным грунтом. Для этого будут задействованы 20 самосвалов, экскаватор и фронтальные погрузчики. Часть техники выехала из Слюдянки, часть – из тункинского села Харбяты. 
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