21 июля

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В Бурятии начнут восстановительные работы на частично обрушившемся мосту

В Бурятии начнут восстановительные работы на частично обрушившемся мосту
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Проезд отсутствует, объезда нет

В Тункинском районе Бурятии специалисты осмотрели мост через реку Большой Зангисан, где произошло частичное обрушение. В ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Мост находится на федеральной трассе А-333, ведущей в Монголию. Telegram-канал «Горная Бурятия» отмечает, что мост соединяет сёла Монды, Мойготы, Туран, курорт Нилова пустынь с районным центром Тункинской долины, селом Кырен. А также весь Окинский район с «большой землей». Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. Объезда нет, других мостов – тоже. Переплыть или перейти вброд реку Большой Зангинсан практически невозможно.

Из-за отсутствия проезда, а также отсутствия объезда, автомобилистов призвали воздержаться от поездок в данном направлении.

- 21 июля в 15:10 на 142-м км автодороги А-333 (мост через реку Больщой Зангисан) остановлено движение автомобильного транспорта по причине частичного подмыва земляного полотна (подходов к мосту). По предварительным данным произошло обрушение в районе переходной плиты моста, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Руководство и специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал» вместе с представителями подрядной организации незамедлительно выехали на место. Специалисты оценили ситуацию и выработали план оперативных мероприятий.

Для возобновления движения планируется отсыпка подходов к мосту скальным грунтом. В работе будет задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика, один экскаватор, пять дорожных рабочих. Спецтехника выехала из Слюдянки и села Харбяты.

В минтрансе подчеркнули, что подрядная организация в ближайшее время начнет работы по отсыпке подмывов к мосту.
мост

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