Обошлось без пострадавших
Сегодня ночью на улице Тобольская в Улан-Удэ горел заброшенный двухэтажный барак.
- Огонь повредил четыре квартиры на втором этаже первого подъезда и кровлю дома на общей площади 250 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожар ликвидировали 23 пожарных и семь единиц техники МЧС. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение неизвестным с огнём.
В Улан-Удэ горел заброшенный барак
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Её тело уже подняли
Проверку по факту обрушения части моста начала прокуратура
Проезд отсутствует, объезда нет
Обошлось без пострадавших
По словам очевидцев, провалилась одна из машина
По предварительной информации, фура выехала на полосу встречного движения
Она не могла встать с кровати
Мужчине назначили один год исправительных работ
Мужчина не смог оспорить решение суда
Угрозы населённым пунктам нет
На место выехали сотрудники полиции
Трагедия произошла на карьере в Тулунже
Особенность такого возгорания заключается в том, что открытого огня нет, происходит тление торфа с большим выделением дыма
Предварительно причиной пожара послужила неосторожность при курении
Пожар произошёл в квартире на шестом этаже в многоквартирном доме