В Улан-Удэ горел заброшенный барак

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Обошлось без пострадавших



Сегодня ночью на улице Тобольская в Улан-Удэ горел заброшенный двухэтажный барак.



- Огонь повредил четыре квартиры на втором этаже первого подъезда и кровлю дома на общей площади 250 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Пожар ликвидировали 23 пожарных и семь единиц техники МЧС. Пострадавших нет.



По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение неизвестным с огнём.

