21 июля

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В Улан-Удэ горел заброшенный барак

В Улан-Удэ горел заброшенный барак
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Обошлось без пострадавших

Сегодня ночью на улице Тобольская в Улан-Удэ горел заброшенный двухэтажный барак.

- Огонь повредил четыре квартиры на втором этаже первого подъезда и кровлю дома на общей площади 250 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожар ликвидировали 23 пожарных и семь единиц техники МЧС. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение неизвестным с огнём. 
пожар

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