На трассе в Бурятии обрушилась часть моста

Происшествия, Фото: кадр с видео, опубликованного "Тунка-инфо.24/7"

По словам очевидцев, провалилась одна из машина



На федеральной трассе в Тункинском районе Бурятии обрушилась часть моста через реку Большой Зангисан. Мост находится перед селом Туран.



Видео, снятое очевидцами, опубликовали в группе «Тунка-инфо.24/7». На кадрах видно, что из-за провала проезд невозможен.



Очевидцы рассказали, что в образовавшуюся трещину провалился один автомобиль. На данный момент машину уже вытянули, о пострадавших не сообщается.



Telegram-канал «Горная Бурятия» отмечает, что мост соединяет сёла Монды, Мойготы, Туран, курорт Нилова пустынь с районным центром Тункинской долины, селом Кырен. А также весь Окинский район с «большой землей». Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. Объездов нет, других мостов – тоже. Переплыть или перебрести вброд реку Большой Зангинсан практически невозможно из-за сильного течения, тем более после обильных дождей.



На место выехали специалисты ГО и ЧС, а также Упрдор «Южный Байкал».



Подробности уточняются.

