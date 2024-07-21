21 июля

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На трассе в Бурятии обрушилась часть моста

На трассе в Бурятии обрушилась часть моста
Происшествия,  Фото:кадр с видео, опубликованного "Тунка-инфо.24/7"
По словам очевидцев, провалилась одна из машина

На федеральной трассе в Тункинском районе Бурятии обрушилась часть моста через реку Большой Зангисан. Мост находится перед селом Туран.

Видео, снятое очевидцами, опубликовали в группе «Тунка-инфо.24/7». На кадрах видно, что из-за провала проезд невозможен.

Очевидцы рассказали, что в образовавшуюся трещину провалился один автомобиль. На данный момент машину уже вытянули, о пострадавших не сообщается.

Telegram-канал «Горная Бурятия» отмечает, что мост соединяет сёла Монды, Мойготы, Туран, курорт Нилова пустынь с районным центром Тункинской долины, селом Кырен. А также весь Окинский район с «большой землей». Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. Объездов нет, других мостов – тоже. Переплыть или перебрести вброд реку Большой Зангинсан практически невозможно из-за сильного течения, тем более после обильных дождей.

На место выехали специалисты ГО и ЧС, а также Упрдор «Южный Байкал».

Подробности уточняются. 
мост

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