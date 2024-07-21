В Иркутской области водитель фуры погиб в столкновении с тягачом





В Тулуне полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погиб водитель большегруза. Автоавария произошла 19 июля на 1479 километре автодороги Р-255 «Сибирь», сообщила Госавтоинспекция Иркутской области.По предварительной информации 36-летний водитель фуры Iveco Eurocargo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом Sitrak под управлением 25-летнего водителя.В результате столкновения водитель Iveco погиб на месте, водитель второго автомобиля не пострадал.Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины аварии.