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В Бурятии спасателям пришлось взломать дверь в квартиру 82-летней женщины

В Бурятии спасателям пришлось взломать дверь в квартиру 82-летней женщины
Происшествия, 
Она не могла встать с кровати

Вечером 20 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал с просьбой о помощи. Им сообщили, что в Гусиноозёрске в запертой изнутри квартире находится 82-летняя женщина. Она не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки.

- Прибывшие спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь квартиры, тем самым обеспечили доступ в помещение её родственникам и бригаде врачей. В одной из комнат на кровати, в сознании, была обнаружена хозяйка квартиры, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как выяснилось, женщина болеет диабетом. А из-за плохого самочувствия она не могла самостоятельно подняться с кровати.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июля в Гусиноозёрске спасатели, вскрыв дверь квартиру, обнаружили внутри мёртвую женщину.
спасатели

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