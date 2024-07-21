Улан-удэнец сдал в скупку чужую игровую приставку

Мужчине назначили один год исправительных работ



Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины, признав его виновным мошенничестве.



В середине марта 2023 года улан-удэнец через объявление арендовал игровую приставку Sony PlayStation 5 с двумя геймпадами общей стоимостью 69 тысяч рублей. Игровую приставку с геймпадами мужчина сдал в один из магазинов скупки за 20 тысяч рублей.



Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Удовлетворён гражданский иск потерпевшего на 49 тысяч рублей.



Как сообщили в суде, приговор вступил в законную силу.

