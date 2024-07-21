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Улан-удэнец совершил преступление через полтора часа после выхода из колонии

Улан-удэнец совершил преступление через полтора часа после выхода из колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина не смог оспорить решение суда

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу ранее неоднократно судимого за преступления против собственности и против личности жителя Улан-Удэ. Мужчина, совершивший кражу, отсидел два года в колонии строгого режима.

Всего через через полтора часа после освобождения из исправительной колонии горожанин украл телефон в квартире малознакомого потерпевшего, с которым познакомился в продуктовом магазине. Потерпевший в этот момент спал в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития спиртного.

- Жалоба осуждённого о смягчении наказания судом апелляционной инстанции оставлена без удовлетворения, а приговор суда - без изменения, поскольку все смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, имеющие значение при назначении наказания, судом первой инстанции были учтены в полной мере, - отметили в Верховном суде республики.

кража

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