В Бурятии тушат 18 лесных пожаров

Угрозы населённым пунктам нет



Накануне, 20 июля, в лесах Бурятии обнаружили восемь новых возгораний. Они возникли в Баргузинском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.



- Причиной возникновения лесного пожара в Кабанском районе стало неосторожное обращение людей с огнём, остальные очаги возникли из-за сухих гроз, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Ликвидировали накануне три пожара – в Баргузинском и Курумканском районах.



На утро 21 июля продолжаются работы по тушению 18 лесных пожаров. Они действуют в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. В общей сложности леса горят на площади 1 727 га, угрозы населённым пунктам.



На тушении работает 336 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлечённых лиц. Задействовано 48 единиц лесопожарной техники.



В Бурятии действует режим ЧС регионального значения, доступ в лес запрещён.

