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В Бурятии тушат 18 лесных пожаров

В Бурятии тушат 18 лесных пожаров
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Угрозы населённым пунктам нет

Накануне, 20 июля, в лесах Бурятии обнаружили восемь новых возгораний. Они возникли в Баргузинском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

- Причиной возникновения лесного пожара в Кабанском районе стало неосторожное обращение людей с огнём, остальные очаги возникли из-за сухих гроз, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Ликвидировали накануне три пожара – в Баргузинском и Курумканском районах.

На утро 21 июля продолжаются работы по тушению 18 лесных пожаров. Они действуют в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. В общей сложности леса горят на площади 1 727 га, угрозы населённым пунктам.

На тушении работает 336 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлечённых лиц. Задействовано 48 единиц лесопожарной техники.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения, доступ в лес запрещён.
лесные пожары

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