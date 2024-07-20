На место выехали сотрудники полиции
Сообщение о происшествии поступило от Единой дежурно-диспетчерской службы Бичурского района. Со слов очевидцев, на реке Хилок в районе села Бичура утонул 37-летний мужчина. На место выехали сотрудники полиции.
- Уважаемые граждане! В очередной раз напоминаем о соблюдении правил безопасности. Купание в необорудованных для этого местах, а также игнорирование знаков «Купание запрещено!» приводят к трагедиям, - обратились к жителям в ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», трое мужчин утонули сегодня в Улан-Удэ. Трагедия произошла на карьере в микрорайоне Тулунжа.
В Бурятии утонул 37-летний мужчина
Происшествия, Фото:
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