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В Бурятии утонул 37-летний мужчина

В Бурятии утонул 37-летний мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На место выехали сотрудники полиции

Сообщение о происшествии поступило от Единой дежурно-диспетчерской службы Бичурского района. Со слов очевидцев, на реке Хилок в районе села Бичура утонул 37-летний мужчина. На место выехали сотрудники полиции.

- Уважаемые граждане! В очередной раз напоминаем о соблюдении правил безопасности. Купание в необорудованных для этого местах, а также игнорирование знаков «Купание запрещено!» приводят к трагедиям, - обратились к жителям в ГУ МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», трое мужчин утонули сегодня в Улан-Удэ. Трагедия произошла на карьере в микрорайоне Тулунжа. 
утопление

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