Трое мужчин утонули в Улан-Удэ



Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа Советского района Улан-Удэ. Тела троих мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



На берегу установлен знак «Купание запрещено».



В ГУ МЧС России по республике напоминают:



- купание в необорудованных для этого местах - смертельно опасно;

- алкоголь - одна из основных причин гибели на воде;

- не пренебрегай правилами безопасности, а также следи за детьми!



