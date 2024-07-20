Трое мужчин утонули в Улан-Удэ

Трагедия произошла на карьере в Тулунже
Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа Советского района Улан-Удэ. Тела троих мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
На берегу установлен знак «Купание запрещено».
В ГУ МЧС России по республике напоминают:
- купание в необорудованных для этого местах - смертельно опасно;
- алкоголь - одна из основных причин гибели на воде;
- не пренебрегай правилами безопасности, а также следи за детьми!
На место выехали сотрудники полиции
Трагедия произошла на карьере в Тулунже
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