На севере Бурятии горит торфяник

Особенность такого возгорания заключается в том, что открытого огня нет, происходит тление торфа с большим выделением дыма



В Ангоянском лесничестве Северо-Байкальского района горит торфяник, очаг был обнаружен 19 июля.



Особенность такого возгорания заключается в том, что открытого огня нет, происходит тление торфа с большим выделением дыма. Тушат подобные пожары тоже по-особенному.



- С помощью специального пожарного оборудования - торфяного ствола, вода подаётся вглубь, в землю. Очаг проливается изнутри. Тушить торф достаточно сложно и опасно, потому что очаг не виден, но отрабатывать такие пожары необходимо, чтобы не допустить распространения, - пояснил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Кроме того, пожар окапывают до минерального слоя или до насыщенного водой слоя торфа, таким образом, очаг находится под контролем, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

