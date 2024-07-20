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На севере Бурятии горит торфяник

На севере Бурятии горит торфяник
Происшествия,  Фото:скриншот
Особенность такого возгорания заключается в том, что открытого огня нет, происходит тление торфа с большим выделением дыма

В Ангоянском лесничестве Северо-Байкальского района горит торфяник, очаг был обнаружен 19 июля.

Особенность такого возгорания заключается в том, что открытого огня нет, происходит тление торфа с большим выделением дыма. Тушат подобные пожары тоже по-особенному.

- С помощью специального пожарного оборудования - торфяного ствола, вода подаётся вглубь, в землю. Очаг проливается изнутри. Тушить торф достаточно сложно и опасно, потому что очаг не виден, но отрабатывать такие пожары необходимо, чтобы не допустить распространения, - пояснил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

Кроме того, пожар окапывают до минерального слоя или до насыщенного водой слоя торфа, таким образом, очаг находится под контролем, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 
торфяные пожары РАЛХ

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