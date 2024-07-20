Предварительно причиной пожара послужила неосторожность при курении
Накануне, 19 июля, вечером подразделения 40-й пожарно-спасательной части выезжали на тушение частного жилого дома по улице Серова в Гусиноозёрске. На момент прибытия первого подразделения густой дым окутал помещения в доме. Звеном газодымозащитной службы из жилья спасены и переданы медикам 2 человека.
- Возгорание ликвидировано на площади 2 квадратных метра. На месте работали 6 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Предварительно причиной пожара послужила неосторожность при курении.
Два человека были спасены на пожаре в Бурятии
Происшествия, Фото:
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