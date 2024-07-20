Два человека были спасены на пожаре в Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Предварительно причиной пожара послужила неосторожность при курении



Накануне, 19 июля, вечером подразделения 40-й пожарно-спасательной части выезжали на тушение частного жилого дома по улице Серова в Гусиноозёрске. На момент прибытия первого подразделения густой дым окутал помещения в доме. Звеном газодымозащитной службы из жилья спасены и переданы медикам 2 человека.



- Возгорание ликвидировано на площади 2 квадратных метра. На месте работали 6 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Предварительно причиной пожара послужила неосторожность при курении.



