Пожар произошёл в квартире на шестом этаже в многоквартирном доме
Пожар произошёл накануне, 19 июля, вечером в квартире на 6 этаже в многоквартирном доме 110 микрорайона. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде.
- Звеньями газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестничному маршу выведены 32 человека, включая детей, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
По предварительной информации, пострадал один человек. Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. На месте работали 25 пожарных и 8 единиц техники.
Обстоятельства и причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.
В Улан-Удэ на пожаре спасены 32 человека
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Организация специализировалась на выявлении недостатков в жилье
Мальчик едва не утонул в Лене
Мужчина вовремя обратился к полицейским
Мужчина признался в убийстве
Аварию спровоцировал водитель легковушки, которого сейчас ищут
Ей придётся выложить 200 тысяч рублей
Изъято 500 единиц майнингового оборудования
Он и 18-летний водитель ехали в иномарке пьяными
Игромана признали виновным в растрате
Пострадавших нет
Возбуждено уголовное дело
Инцидент произошёл вечером
ДТП произошло в Кабанском районе
Школьнице понадобилась медицинская помощь
Хлынувшая из-под земли вода залила дорогу