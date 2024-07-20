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В Улан-Удэ на пожаре спасены 32 человека

В Улан-Удэ на пожаре спасены 32 человека
Происшествия,  Фото:скриншот
Пожар произошёл в квартире на шестом этаже в многоквартирном доме

Пожар произошёл накануне, 19 июля, вечером в квартире на 6 этаже в многоквартирном доме 110 микрорайона. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде.

- Звеньями газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестничному маршу выведены 32 человека, включая детей, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

По предварительной информации, пострадал один человек. Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. На месте работали 25 пожарных и 8 единиц техники.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.
МЧС спасение

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