В Улан-Удэ на пожаре спасены 32 человека

Пожар произошёл в квартире на шестом этаже в многоквартирном доме



Пожар произошёл накануне, 19 июля, вечером в квартире на 6 этаже в многоквартирном доме 110 микрорайона. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде.



- Звеньями газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестничному маршу выведены 32 человека, включая детей, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



По предварительной информации, пострадал один человек. Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. На месте работали 25 пожарных и 8 единиц техники.



Обстоятельства и причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России.

