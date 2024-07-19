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В Улан-Удэ продавец воровал деньги из кассы ради ставок на спорт

В Улан-Удэ продавец воровал деньги из кассы ради ставок на спорт
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Игромана признали виновным в растрате

В Улан-Удэ из-за ставок на спорт продавец техники пошёл на хищение денег из кассы. Возместить материальный ущерб магазину помогли судебные приставы, рассказали в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

Установлено, что 31-летний мужчина трудился продавцом в одном из магазинов российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники. Первое воровство выручки из кассы он совершил, чтобы сделать ставки на спорт. Однако разбогатеть не получилось: ставка не сыграла, и мужчина вновь украли деньги по уже отработанному сценарию. Так продолжалось до тех пор, пока не была выявлена недостача. В общей сложности игроман украл свыше 280 тысяч рублей.

В отношении продавца возбудили уголовное дело по ст. 160 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата». За совершенное преступление суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно, а также к выплате суммы причиненного ущерба.

Для принудительного взыскания исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов.

- Денежные средства были взысканы с расчётных счетов должника. На сегодняшний день задолженность погашена в полном объёме. Наряду с этим, с него будет взыскана сумма исполнительского сбора в размере 18 тысяч рублей за несвоевременное исполнение судебного решения, - отметили в УФССП.

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