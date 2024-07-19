В Бурятии подросток пострадал в слетевшем с дороги автомобиле

Он и 18-летний водитель ехали в иномарке пьяными
ДТП произошло ранним утром 19 июля в Бичурском районе – на 84-ом километре региональной автодороги «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». Как сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7», около 4 часов утра 18-летний водитель Toyota Corolla ехал со стороны села Окино-Ключи. На переднем пассажирском сиденье был 17-летний подросток.
В какой-то момент сидевший за рулём молодой человек не справился с управлением и слетел с трассы. Иномарка опрокинулась. Пассажир, не пристёгнутый ремнём безопасности, получил травмы различной степени тяжести.
Обоих доставили в центральную районную больницу. Водитель, у которого, кстати, не оказалось прав, проверили на состояние алкогольного опьянения. Результат составил 0,50 мг/л. По предварительным данным у несовершеннолетнего пассажира тоже имелись признаки алкогольного опьянения. У него взяли анализ крови.
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Происшествия, Фото:
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