В Бурятии подросток пострадал в слетевшем с дороги автомобиле

ДТП произошло ранним утром 19 июля в Бичурском районе – на 84-ом километре региональной автодороги «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта». Как сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7», около 4 часов утра 18-летний водитель Toyota Corolla ехал со стороны села Окино-Ключи. На переднем пассажирском сиденье был 17-летний подросток.В какой-то момент сидевший за рулём молодой человек не справился с управлением и слетел с трассы. Иномарка опрокинулась. Пассажир, не пристёгнутый ремнём безопасности, получил травмы различной степени тяжести.Обоих доставили в центральную районную больницу. Водитель, у которого, кстати, не оказалось прав, проверили на состояние алкогольного опьянения. Результат составил 0,50 мг/л. По предварительным данным у несовершеннолетнего пассажира тоже имелись признаки алкогольного опьянения. У него взяли анализ крови.