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В Улан-Удэ появилось видео ДТП с падением на рельсы грузовика

В Улан-Удэ появилось видео ДТП с падением на рельсы грузовика
Происшествия, 
Аварию спровоцировал водитель легковушки, которого сейчас ищут

В Улан-Удэ момент ДТП с опрокинувшимся на трамвайные рельсы грузовиком на улице Ключевская сняла камера наблюдения. На кадрах видно, что завалившийся грузовик оборвал провода.



Как выяснилось, аварию спровоцировал водитель легковушки.

- Сегодня около 8.00 на улице Ключевской 33-летний водитель грузового автомобиля «Скания» совершил столкновение с легковой автомашиной «Тойота Гая», после грузовик опрокинулся на трамвайные пути. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Тойота Виста», совершивший небезопасное перестроение перед грузовым авто, - раскрыли подробности в УГИБДД по Бурятии.

Водитель «Тойоты Виста» покинул место ДТП. Сейчас его разыскивают полицейские.

Отметим, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», из опрокинувшегося грузовика на трамвайные рельсы высыпался песок. Движение трамваев на этом участке было закрыто в 8:03. Около 8:40 запустили трамваи №№4 и 8 в сторону Мелькомбината. В 10:18 движение трамваев по Ключевской было открыто полностью.
ДТП трамвайные пути

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