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В Бурятии зимовьё сгорело из-за телевизора

В Бурятии зимовьё сгорело из-за телевизора
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавших нет

Днём 18 июля на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании зимовья в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли, зимовьё было охвачено огнём изнутри, пламя перекинулось на крышу.

- Возгорание было потушено в течение часа на общей площади 32 кв.м. Пострадавших нет. В результате пожара изнутри выгорело зимовье, сгорела крыша, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание телевизора.

пожар

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