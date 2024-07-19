Пострадавших нет
Днём 18 июля на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании зимовья в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии.
Когда пожарные прибыли, зимовьё было охвачено огнём изнутри, пламя перекинулось на крышу.
- Возгорание было потушено в течение часа на общей площади 32 кв.м. Пострадавших нет. В результате пожара изнутри выгорело зимовье, сгорела крыша, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание телевизора.
В Бурятии зимовьё сгорело из-за телевизора
Происшествия, Фото:
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