В Иркутске директор студгородка сдавала комнаты в общежитии посторонним

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2023 года в Иркутске задержали директора студенческого городка одного из вузов по подозрению в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, 57-летняя женщина три года сдавала комнаты в общежитии посторонним за наличные. По правилам же, вселение в общежитие допускается только на основании ордера, выданного в соответствии с приказом ректора. За сдачу комнат директор студгородка получила в общей сложности почти 1,3 миллиона рублей.
Задержали женщину во время контрольной закупки; часть денег, которые она получила, были помечены.
В мае 2024 года транспортные полицейские в ходе расследования этого уголовного дела обнаружили новый эпизод. Установлено, что фигурантка в период с 2006-го по ноябрь 2023 года фиктивно трудоустроила в общежития студгородка подсобных рабочих, которые фактически в вузе не трудились. Начисленную им заработную плату в размере почти 16,8 млн директор студгородка присвоила себе, сообщается следствие.
Кроме того, правоохранители выявили, что администратор общежития, в котором незаконно проживали посторонние, была в сговоре с директором студгородка.
- Установлено, что обвиняемая совместно с администратором общежития № 2 вуза, не наделанные полномочиями заключать договоры о сдаче в наем жилых помещений общежития, в целях незаконного личного обогащения, в период с 1 сентября 2020 года по ноябрь 2023 года сдавали комнаты общежития сторонним лицам за наличные денежные средства, без составления договора найма жилого помещения. Всего соучастницы выручили почти 1,3 млн рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, причинив вузу материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое соединено в одно производство с первоначальным делом о превышении должностных полномочий.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается, транспортные полицейские устанавливают новые обстоятельства противоправной деятельности сотрудниц студгородка и их возможных соучастников.