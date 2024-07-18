Юноши ехали без мотошлемов
ДТП с участием двух подростков, катавшихся на мотоцикле, произошла накануне, 17 июля, в Бичурском районе Бурятии.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, ДТП произошло в 5 километрах от улуса Средний Харлун. По предварительным данным, 16-летние юноши ехали на мотоцикле «Рейсер РС 150». Подъезжая к улусу, водитель не справился с управлением, мотоцикл слетел в кювет и перевернулся.
- В результате аварии юноши получили травмы различной степени тяжести и были доставлены для осмотра в районную больницу, - уточнили в Госавтоинспекции.
Установлено, что оба пострадавших ехали без мотошлемов. Прав у юного водителя нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», только сегодня стало известно о резком росте числа ДТП с участием подростков, управляющих мототранспортом.
В Бурятии поездка на мотоцикле закончилась для подростков в больнице
Происшествия, Фото:
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