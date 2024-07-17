Их наблюдали в Прибайкальском нацпарке, на Большой Байкальской тропе
На треке маршрута Прибайкальского национального парка в Иркутской области зафиксировано присутствие двух молодых медведей. Наблюдения были сделаны государственными инспекторами Прибайкальского участкового лесничества 13, 14 и 15 июля на отрезке Большое Голоустное – «Бакланий камень», а также на участке берега вблизи кордона Харгино.
Специалисты во время патрулирования отметили, что хищники при появлении человека реагируют правильно: сразу стараются скрыться из вида. Однако позже, успокоившись, вновь и вновь выходят к человеческой тропе.
В связи с этим обстоятельством, специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» напоминают, что территория Прибайкальского национального парка – дом для диких животных, встречи с ними не исключены. При этом численность бурого медведя в парке стабильно высокая. Спровоцировать конфликт с медведем могут мусор, еда и пищевые отходы. Их не следует хранить рядом со стоянкой, а уходя, нужно забрать с собой. Также передвигаться по маршруту безопаснее в светлое время суток, желательно в составе группы.
О нештатных и потенциально опасных ситуациях на территории Прибайкальского национального парка можно сообщить по телефону дежурного в Иркутске (круглосуточно): 66-22-92.
На туристских тропах у Байкала зафиксировано присутствие медведей
Происшествия, Фото:
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