17 июля

16 июля

Популярное

На туристских тропах у Байкала зафиксировано присутствие медведей

На туристских тропах у Байкала зафиксировано присутствие медведей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Их наблюдали в Прибайкальском нацпарке, на Большой Байкальской тропе

На треке маршрута Прибайкальского национального парка в Иркутской области зафиксировано присутствие двух молодых медведей. Наблюдения были сделаны государственными инспекторами Прибайкальского участкового лесничества 13, 14 и 15 июля на отрезке Большое Голоустное – «Бакланий камень», а также на участке берега вблизи кордона Харгино.

Специалисты во время патрулирования отметили, что хищники при появлении человека реагируют правильно: сразу стараются скрыться из вида. Однако позже, успокоившись, вновь и вновь выходят к человеческой тропе.

В связи с этим обстоятельством, специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» напоминают, что территория Прибайкальского национального парка – дом для диких животных, встречи с ними не исключены. При этом численность бурого медведя в парке стабильно высокая. Спровоцировать конфликт с медведем могут мусор, еда и пищевые отходы. Их не следует хранить рядом со стоянкой, а уходя, нужно забрать с собой. Также передвигаться по маршруту безопаснее в светлое время суток, желательно в составе группы.

О нештатных и потенциально опасных ситуациях на территории Прибайкальского национального парка можно сообщить по телефону дежурного в Иркутске (круглосуточно): 66-22-92.
Иркутская область медведь национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На туристских тропах у Байкала зафиксировано присутствие медведей
На туристских тропах у Байкала зафиксировано присутствие медведей
Происшествия, 17.07.2024
Их наблюдали в Прибайкальском нацпарке, на Большой Байкальской тропе
Жителю Иркутской области дали 24 года за сожжение супруги и двоих детей
Происшествия, 17.07.2024
Он облил женщину и детей горючей жидкостью и поджёг
Житель Бурятии, мстя молодёжи, лишил их Интернета
Житель Бурятии, мстя молодёжи, лишил их Интернета
Происшествия, 17.07.2024
Мужчине не нравилось, что молодые люди собирались около столба с оборудованием
Три юные улан-удэнки помогли задержать убийцу подростка
Три юные улан-удэнки помогли задержать убийцу подростка
Происшествия, 17.07.2024
Девочкам вручили благодарственные письма и ценные подарки
В Улан-Удэ продлили арест убийце мальчика, найденного в стиральной машинке
В Улан-Удэ продлили арест убийце мальчика, найденного в стиральной машинке
Происшествия, 17.07.2024
Он не только избивал ребёнка, но и ошпаривал его кипятком
Шесть детей пострадали от укусов змей в Бурятии
Шесть детей пострадали от укусов змей в Бурятии
Происшествия, 17.07.2024
Все дети были укушены в разных районах
В Улан-Удэ «Киа Соренто» залетела под грузовик
В Улан-Удэ «Киа Соренто» залетела под грузовик
Происшествия, 17.07.2024
ДТП произошло в Октябрьском районе Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^