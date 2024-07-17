Пожар произошёл на улице Свободы
Накануне вечером, 16 июля, в Улан-Удэ загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме на улице Свободы. Пожарные спасли девять человек – семерых взрослых и двух детей, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление на втором этаже многоквартирного двухэтажного дома. Звеньями газодымозащитной службы было спасено девять человек из них двое детей, по трёхколенной лестнице. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.
Возгорание ликвидировали на площади пять квадратных метров. В тушении были задействованы 24 пожарных и семь единиц техники.
Обстоятельства и причина пожара устанавливает дознаватель МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июля в селе Поселье Иволгинского района на пожаре погиб мужчина, ещё одна женщина пострадала.
В Улан-Удэ на пожаре спасли девять человек
Происшествия, Фото:
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