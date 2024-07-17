17 июля

16 июля

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В Бурятию перешёл лесной пожар из Забайкальского края

В Бурятию перешёл лесной пожар из Забайкальского края
Происшествия,  Фото:РАЛХ
С огнём в лесах сражаются более 400 человек

Накануне, 16 июля, в Бурятии обнаружили 16 новых лесных пожаров. Они возникли в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесной пожар в Баунтовском районе зарегистрирован на границе с Забайкальским краем, огонь перешёл из соседнего региона. Причиной остальных возникших очагов стали сухие грозы.



Потушили за минувшие сутки 12 возгораний.

На утро 17 июля продолжаются работы по тушению 18 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

Всего горит 2 838 га леса, угрозы населённым пунктам нет.

На тушении работает 437 человек из числа лесной охраны, сотрудников Авиалесоохраны и привлечённых лиц, задействовано 79 единиц лесопожарной техники.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения, доступ в лес запрещён.

лесные пожары

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